Jens Spahn will den Pflege-Notstand beheben. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt für die Altenpflege mehr als die im Koalitionsvertrag vereinbarten 8.000 zusätzlichen Stellen an. "Mein Ziel ist, dass in jeder der 13.000 stationären Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland zusätzliches Personal ankommt", sagte er dem "Spiegel".



Das sei im vereinbarten Pflege-Sofortprogramm zu regeln, sagte Spahn. "Dazu will ich im Mai einen Entwurf vorlegen, den das Kabinett noch vor der Sommerpause beschließen könnte."