Die Gruppe der Angehörigen muss hier helfend, unterstützend und vor allem wissend eingreifen. Friedhelm Hartung, Angehöriger

"Wir haben unsere Angehörigenversammlungen und in einem Statut festgelegt, was in der WG passieren soll", erklärt Ute Achenbach. Es ist ein demokratisches Verfahren, jeder muss zustimmen, wenn es Veränderungen gibt. Flexibilität geht hier mit Eigenverantwortung einher - auch bei Problemen.



"Nach drei Tagen war mir klar, dass das hier so läuft", sagt Friedhelm Hartung, der seine Frau Eva in diese Wohngruppe gebracht hat. "Die Gruppe der Angehörigen muss hier helfend, unterstützend und vor allem wissend eingreifen."