Westerfellhaus fordert mehr Unterstützung bei häuslicher Pflege. Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat sich dafür ausgesprochen, Familien mit neuen Pflegefällen stärker zu unterstützen. "Die Angehörigen sind in dieser Situation fast immer hilflos, egal ob Akademiker oder nicht. Zumal Pflegebedürftigkeit meistens plötzlich eintritt", sagte Westerfellhaus der "Rheinischen Post".



Man könne den Angehörigen helfen, in dem man eine Fachkraft zur Verfügung stellt. Diese könne in den ersten Tagen die Angehörigen zu Hause begleiten.