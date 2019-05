Die Standards für die Pflege von älteren Menschen sind recht unterschiedlich.

Quelle: dpa

Für die Heimwahl ist es wichtig, die eigenen Erwartungen zu kennen und zu überprüfen. "Sie können in einem Land, das einen niedrigeren Pflegestandard hat als Deutschland nicht unbedingt erwarten, dass dort alles so ist, wie ich es in Deutschland für einen Pflegeplatz erwarten würde", sagt Kempchen. So sei es etwa in Tschechien durchaus normal, dass es keine Einzel- sondern noch Drei- oder gar Vier-Bett-Zimmer gebe, die in deutschen Heimen gar nicht mehr zugelassen seien. Zu klären sei auch, wie oft Besuche möglich seien. "Denn gerade Familienkontakte sind ja extrem wichtig."