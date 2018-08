Die Nummern werden unter der Hand vergeben. Irgendjemand kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt, der eine Handynummer von einem Vermittler für Pflegekräfte aus Ost-Europa zur Hand hat. Meist sind es osteuropäische Frauen, die in Deutschland leben, die sich am anderen Ende der Leitung melden. Sie vermitteln Frauen aus ihrem Herkunftsland in deutsche Haushalte - als Pflegehilfe.