Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will, dass Altenpfleger in Deutschland mindestens 2.500 Euro im Monat verdienen. "Die teilweise niedrigen Löhne passen überhaupt nicht zu einem Beruf, für den wir so viel mehr Nachwuchs brauchen", sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zu viele Pflegekräfte lägen heute mit ihrem Einkommen spürbar darunter. Der Entwurf seines SPD-Kabinettskollegen Heil habe seine "volle Unterstützung", sagte Spahn. "Wir wollen die Arbeit von Pflegekräften mehr wertschätzen." Für das Ziel, dass "Pflegekräfte in Deutschland mindestens gute 2.500 Euro im Monat verdienen", lege das Gesetz eine gute Grundlage.