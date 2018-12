"Wir kommen an die Grenze dessen, was möglich ist. Wir als Team geben hier alles, was in unserer Macht steht. Professor Christoph Klein zum Klinikalltag

Dass Eingriffe kurzfristig abgesagt werden und es zu langen Wartezeiten kommt, ist hier keine Seltenheit. "Wir kommen an die Grenze dessen, was möglich ist. Wir als Team geben hier alles, was in unserer Macht steht", sagt Professor Christoph Klein, der ärztliche Direktor der Von-Haunerschen-Kinderklinik. "Und doch reicht es hinten und vorne nicht." Gerade habe er mit einer Mutter telefoniert, deren Kind in einer anderen Klinik verstorben sei. Sie habe ihn gefragt, warum sie nicht in der Lage waren, das Kind aufzunehmen. Der sonst eher nüchterne Mediziner ringt um Fassung.