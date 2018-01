Krankenkassen wollen Pflege-Gesamtkonzept für Krankenhäuser. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Krankenkassen haben Union und SPD zu einem Gesamtkonzept gegen die enormen Pflegelücken in Deutschlands Krankenhäusern aufgefordert. Sie warnten davor, dass eine neue GroKo "immer mehr Geld mit der Gießkanne an alle Krankenhäuser" ausschüttet, wie der Vize-Chef des Kassen-Spitzenverbands, Johann-Magnus von Stackelberg, sagte.



Wer etwas für Pflegekräfte tun wolle, müsse in einem Gesamtkonzept zusätzliches Geld an zielgerichtete Maßnahmen binden, wie konkrete Personaluntergrenzen.