Bewohnerinnen einer Pflege-WG. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

In Deutschland werden immer mehr Pflegebedürftige in Wohngemeinschaften und im betreuten Wohnen versorgt. Bundesweit gibt es laut Barmer-Pflegereport bis zu 8.000 betreute Wohnanlagen und rund 4.000 Pflege-WGs. Etwa 150.000 Pflegebedürftige leben demnach in betreuten Anlagen und rund 31.000 in WGs.



Etwa jede dritte dieser Wohnanlagen sei in den vergangenen zehn Jahren entstanden. Wer sich dafür entscheide, suche "vor allem mehr Lebensqualität im Vergleich zu einem Heim", erklärter Barmer-Chef Christoph Straub.