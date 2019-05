Seit Jahren gibt es in der Branche Kritik an den intransparenten Entscheidungsabläufen. Aktuell sind die kritischen Stimmen wieder lauter geworden, denn die Akteure der Pflegeselbstverwaltung entscheiden derzeit über ein neues Prüfverfahren sowie eine neue Qualitätsberichterstattung für die stationäre Pflege. Im Klartext heißt das: Die Heimbetreiber bestimmen selbst mit, wie ihre Heime in Zukunft kontrolliert werden sollen und was die Öffentlichkeit von den Kontrollergebnissen erfahren darf.



"Sie müssen sich das so vorstellen wie bei einer Abi-Prüfung: Da setzen sich Lehrer und Abiturient zusammen und überlegen sich gemeinsam im Konsens welche Prüfungsaufgaben im Abitur drankommen: Damit ist doch klar, dass es nur gute Abi-Noten geben wird", beschreibt die frühere leitende Ärztin des Medizinischen Dienstes Bayern, Dr. Ottilie Randzio, die Absurdität des Systems.