Bewährungsstrafe für frühere Oberbürgermeisterin Augenstein. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Riskante Zinswetten sollten satte Gewinne in die Stadtkasse von Pforzheim spülen - doch am Ende stand für die Kommune in Baden-Württemberg ein Millionenverlust. Ein Gericht verurteilte nun die frühere Oberbürgermeisterin und die damalige Stadtkämmerin zu Bewährungsstrafen.



Richter Andreas Lindenthal warf dem Duo einen "gravierenden Pflichtverstoß" vor. Der damaligen Kämmerin sei das Risiko bekannt gewesen. "Sie haben gewusst, dass Sie Handgranaten kaufen und keine Ostereier", sagte er.