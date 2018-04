Dort sind einige der Wurzeln von Steinhoff beheimatet. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1964 in Niedersachsen. Es spezialisierte sich zuerst auf den Import von Möbeln aus dem Ostblock. 1998 strukturierte Steinhoff um und ging in Johannesburg an die Börse. 2011 galt Steinhoff nach Zukäufen in Europa als größter Möbelkonzern nach Ikea, die Verlegung des hauptsächlichen Börsenstandortes nach Frankfurt erschien in diesem Lichte als folgerichtig. Rund fünf Euro haben die Aktien zum Börsendebut in Frankfurt gekostet, der Börsenwert von Steinhoff betrug zig Milliarden. Zwei Jahre später, im Dezember 2017, folgte der Skandal endgültig. Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen lauteten die Schlagzeilen rund um das Europa-Geschäft des Möbelriesen. In Wahrheit reicht die Krise offenbar tiefer, der Konzern kämpft um das Überleben – mit ungewissem Ausgang.