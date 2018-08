Dorfrat Batte Sankar Quelle: dpa

Die Fabriken hätten Mitte der neunziger Jahre angefangen, Abwässer in den Fluss zu kippen, erzählt Batte Sankar, der Chef des Dorfrats von Edulabad, der auch zu den Unterzeichnern des Briefes an die EU-Kommission gehört. Wenige Jahre später habe sich das gesundheitlich bemerkbar gemacht. Es habe viele Fälle von Krebserkrankungen, Nierenversagen und Fehlgeburten gegeben. Auch die Kühe seien betroffen. "Früher haben sie zehn Liter Milch pro Tag gegeben, heute nur noch einen oder zwei."



Auch wenn das Musi-Wasser niemand mehr trinkt: Millionen Menschen in und um Hyderabad waschen sich immer noch mit belastetem Wasser und nutzen es, um ihre Reisfelder zu bewässern. Fischer angeln in Seen, in denen Hunderttausende Fische in den vergangenen Jahren gestorben sind. Nach vielen Jahren fruchtloser Appelle an die Behörden legt Sankar seine Hoffnungen nun darin, dass die EU Druck ausübt und dafür sorgt, dass sich die Pharmafabriken an Umweltstandards halten müssen. "Luft, Wasser und Nahrung - die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen - alles verseucht", erklärt Sankar. "Was wir einfordern, ist unser Recht auf Leben."