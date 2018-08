Nach dem Medikamentenskandal in Brandenburg gibt Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) auf. Sie trete von ihrem Amt als Ministerin zurück, sagte sie in Potsdam. Zuvor war der Expertenbericht zu dem Pharmaskandal im Landtag verteilt worden.



Dem Brandenburger Unternehmen Lunapharm wird vorgeworfen, in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente an Apotheken in mehreren Bundesländern geliefert zu haben. Die Gesundheitsbehörden seien trotz Hinweisen jahrelang nicht gegen den Handel vorgegangen.