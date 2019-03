Ein Verkäufer hält Dollar-Scheine in der Hand. Archivbild

Quelle: Arno Burgi/dpa

Als erste Großstadt in den USA will Philadelphia Geschäfte und Restaurants dazu verpflichten, weiterhin Bargeld anzunehmen. Bürgermeister Jim Kenney hat ein Gesetz unterzeichnet, das Menschen ohne Bankkonto schützen soll.



In den USA akzeptieren immer mehr Einzelhändler nur noch Zahlungen mit Kreditkarten, EC-Karten oder Smartphones. Sie finden das schneller und praktischer als das Bezahlen mit Bargeld. Kritiker weisen darauf hin, dass Menschen ohne Bankkonto und Kreditkarte ausgegrenzt werden.