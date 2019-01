Die Sprengsätze detonierten in der Stadt Jolo in der Provinz Sulu. Die erste Bombe ging nach offiziellen Angaben während der Messe in oder direkt vor der Kathedrale hoch; in Panik seien Gottesdienstbesucher daraufhin ins Freie geflüchtet. Als Sicherheitskräfte eintrafen, sei vor der Kirche der zweiter Sprengsatz explodiert. Die Explosionen hätten den Eingang der Kirche weggesprengt Kirchenbänke und Türen seien zerstört werden, sagten Sicherheitsbeamte.