Patricia Fox arbeitete fast 30 Jahre auf den Philippinen. Quelle: ap

Die aus den Philippinen ausgewiesene katholische Ordensfrau Patricia Fox will weiter für die Benachteiligten in dem Inselstaat kämpfen. Eine baldige Rückkehr schloss die 71-jährige Australierin jedoch aus. Das sei nicht möglich, solange Präsident Rodrigo Duterte an der Macht sei.



Fox war fast drei Jahrzehnte auf den Philippinen tätig und galt als Kritikerin Dutertes. Im Frühjahr zogen die Behörden Fox' Missionarsvisum ein. Nach Auslaufen eines Touristenvisums musste sie das Land verlassen.