Präsident Rodrigo Duterte (M) und General Carlito Galvez Jr. (r).

Quelle: Bullit Marquez/AP/dpa

Auf der philippinischen Insel Mindanao will die Armee das geltende Kriegsrecht um ein weiteres Jahr verlängern. Militärchef Carlito Galvez Jr. forderte die Regierung von Präsident Rodrigo Duterte in der Hauptstadt Manila auf, die Sonderregelung über den 31. Dezember hinaus in Kraft zu lassen.



Der General begründete dies damit, dass der Terrorismus im Süden des Inselstaates noch nicht besiegt sei. Die Entscheidung über die Verlängerung des Kriegsrechts liegt beim Parlament.