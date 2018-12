Der Süden der Philippinen ist am Samstag von einem Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert worden. Das US-Tsunami-Warnsystem löste daraufhin eine Tsunami-Warnung aus. Gefährliche Wellen seien an Küsten möglich, die im Umkreis von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens entfernt seien, hieß es in einer Bekanntmachung. Doch nach mehreren Stunden wurde jetzt die Warnung wieder aufgehoben.