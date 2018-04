Rodrigo Duterte ist Präsident der Philippinen. Quelle: Yong Teck Lim/AP/dpa

Im Streit über schlechte Arbeitsbedingungen in Kuwait hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte mehr als Hunderttausend Landsleute zur Rückkehr in ihre Heimat aufgefordert. Es würden keine weiteren Gastarbeiter mehr in den Golfstaat entsandt, sagte der Präsident.



Zugleich forderte Duterte Arbeitgeber in Kuwait auf, seine Landsleute "wie menschliche Wesen" zu behandeln. Hintergrund des Streits ist eine Reihe von Todesfällen unter Philippinern in Kuwait.