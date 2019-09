Grzimek-Preis geht an Naturschützerin Angelique Songco.

Angelique Songco, Leiterin eines philippinischen Meeresschutzgebietes, ist mit dem KfW-Bernhard-Grzimek-Preis ausgezeichnet worden. Songco gelinge es in herausragender Weise, die Interessen der Anwohner und Touristen mit dem Schutz der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt des Riffs in Einklang zu bringen, hieß es in der Jurybegründung.



Mit ihrer Arbeit erreiche sie bei der lokalen Bevölkerung ein neues Verständnis für den Umweltschutz. Die 58-Jährige leitet seit 2001 den Tubbataha Reefs Natural Park, ein Unesco-Weltnaturerbe.