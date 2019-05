Das Streuen von Gerüchten wird in Binalonan bestraft. Symbolbild

Mit einem offiziellen Erlass will der Bürgermeister der philippinischen Provinzstadt Binalonan, Ramon Guico III., die Verbreitung von Gerüchten unter Strafe stellen. In zehn von 24 Stadtteilen der 54.000-Einwohner-Stadt gibt es eine solche Regelung bereits. Der Bürgermeister will sie nun auf die gesamte Stadt ausweiten. Der Stadtrat muss noch zustimmen.



Bei der ersten Verfehlung werden etwa 3,50 Euro Strafe fällig. Im Wiederholungsfall kann sich die Strafe auf etwa 17,50 Euro erhöhen.