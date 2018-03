UN-Sondergesandte Victoria Tauli-Corpuz zur Terroristin erklärt. Quelle: Gustavo Amador/EFE/dpa

Die philippinische Regierung will eine UN-Gesandte und mehr als 600 angeblich kommunistische Rebellen zu Terroristen erklären lassen. Die Regierung stellte bei einem Regionalgericht in Manila einen entsprechenden Antrag.



Die von diesem Schritt betroffene UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte indigener Völker, Victoria Tauli-Corpuz, sagte: "Ich verurteile diesen Schritt des Justizministeriums, mich in diese Liste aufzunehmen." Sie bezeichnete die Vorwürfe als "haltlos und bösartig".