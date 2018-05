Oft enthält der Mailtext mehr Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Grammatikfehler, als man von Unternehmen wie der Volkswagenbank oder Paypal gewohnt ist. Wer sich noch immer unsicher ist, sollte sich beim fraglichen Unternehmen einloggen - allerdings in keinem Fall über den Link, der in der Mail enthalten ist. Vielmehr sollte man die Webadresse per Hand in die Adressleiste des Browsers eintippen. In seinem Account findet man dann alle relevanten Infos - sofern die E-Mail keine Fälschung ist.