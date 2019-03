May hatte sich am Montagabend mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Mit ihr soll verhindert werden, dass die Notfallklausel für die Grenze zu Irland unbegrenzt inkraft treten kann. Dieser sogenannte Backstop ist der wichtige Streitpunkt im britischen Parlament. Cox erklärte am Dienstag, Großbritannien hätte im Falle von "unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten" weiter keine rechtliche Handhabe, um aus der Auffang-Regelung auszusteigen. Gleichzeitig sei das Risiko gesunken, dass Großbritannien unbefristet und unfreiwillig im Backstop gehalten werden könne.