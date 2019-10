An der University of Manitoba studierte er Ingenieurwissenschaften, wechselte dann zur Physik - weil er in dem Studiengang mehr Freunde gehabt habe, wie er einmal sagte. 1958 ging er an die Elite-Universität Princeton im US-Bundesstaat New Jersey, die er seither nicht mehr verließ und wo er - inzwischen mit der kanadischen und der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft - nun als emeritierter "Albert Einstein Professor der Wissenschaft" geführt wird. Seine grundlegenden Forschungen beispielsweise zum Urknall führte Peebles in mehreren Büchern und etlichen wissenschaftlichen Artikeln aus. Er bekam zahlreiche Preise - und sogar ein Kleinplanet ist nach ihm benannt: "18242 Peebles".