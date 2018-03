Der weltberühmte Wissenschaftler litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer Nervenkrankheit, bei der die Muskeln nach und nach absterben. Er saß im Rollstuhl und konnte sich nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Als die Krankheit bei ihm mit 21 Jahren diagnostiziert wurde, gaben die Ärzte ihm nur wenige Jahre zu leben. Hawking lehrte viele Jahrzehnte an der renommierten Universität Cambridge. Zu großer Bekanntheit gelangte er 1988 mit dem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit", in dem er einem nicht-wissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte.