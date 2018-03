Antje Pieper vor der Basilius-Kathedrale in Moskau. Quelle: ZDF/Frederic Ulferts

Im Machtzentrum des Landes, in Moskau, treffe ich in der Duma ein Mitglied der Kreml-Partei "Einiges Russland": Witali Milonow. Für ihn ist klar, warum die Russen Putin wählen: "Unsere Mentalität, unser Charakter, unsere nationale Identität zeigen doch, dass wir einen starken Präsidenten brauchen. Nicht, weil wir Diktatoren oder ein totalitäres Regime brauchen, nein, wir brauchen eine starken Präsidenten mit starken Meinungen. All diese verlogene Schwäche ist nicht russisch, nicht unser Charakter. Das ist nicht sibirisch. Wenn Du in Sibirien lebst, musst Du bei minus 40 Grad und Bären überleben."



"Ein starker Präsident - ein starkes Russland" ist der Wahlkampfslogan von Putin, zum vierten Mal tritt er an und es gibt keinen Zweifel, dass er gewinnt. Nur die Wahlbeteiligung ist fraglich. Für viele ist die Wahl einfach sowieso gelaufen. Deshalb werden bis zum Schluss Putins wirkungsvollste Wunderwaffen eingesetzt: demonstrative Stärke und Nationalstolz. Bei seinem Auftritt im Luschniki-Stadion in Moskau wird er gefeiert. Popstars heizen die Stimmung an, immer wieder fallen die Worte "groß", "stark", "mächtig" - erst ganz zum Schluss tritt er für wenige Minuten auf die Bühne. Umgeben von den aus Südkorea zurückgekehrten Olympiasiegern ruft er der jubelnden Menge zu: "Gemeinsam sind wir ein Team - nicht wahr?". Dann wird die Nationalhymne angestimmt. Die Botschaft hier und während des gesamten Wahlkampfes ist klar: "Wer den Präsidenten schwächt, schwächt das Land".