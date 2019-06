Der gebürtige Wiesbadener mit jüdischen Wurzeln litt in der Nazi-Zeit unter Schikanen. Seine Erinnerungen an solche Erfahrungen hat er in seinem Buch "Angst zu atmen" festgehalten. "Wenn die Nazis nicht gewesen wären, wäre ich wohl Offizier oder Diplomat geworden", meinte er - so wie fast alle männlichen Sydows zuvor. Stattdessen entdeckte er in kanadischer Kriegsgefangenschaft und als Mitglied der "Travelling Theatre Troupe of YMCA" seine Leidenschaft für das Theater.