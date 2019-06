Rettungskräfte heben den Hubschrauber aus dem Wasser.

Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

In New York ist ein Hubschrauber kurz nach dem Start in den Hudson River gestürzt. Nur wenige Minuten nach dem Abheben in Manhattan sei der Helikopter ins Wasser gefallen, berichtete die New Yorker Polizei.



Bei dem Unglück war demnach nur der Pilot an Bord, der den Absturz überlebte. Die Zeitung "New York Daily News" berichtete, dass der 35-Jährige aus dem Helikopter ins Wasser sprang und von einem Boot aufgenommen wurde. Er habe sich lediglich einen Schnitt an der Hand zugezogen.