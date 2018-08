Kunden können gestrichene Ryanair-Flüge umbuchen oder stornieren. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Der Billigflieger Ryanair streicht wegen des Pilotenstreiks in Deutschland am Freitag 250 Flüge. Das sei das komplette Programm, dass Ryanair an dem Tag mit Flugzeugen fliegen würde, die in Deutschland stationiert sind, sagte Marketing-Chef Kenny Jacobs. Die bereits gestrichenen 146 Flüge kommen noch obendrauf.



Rund ein Drittel der deutschen Kunden werde aber fliegen können, weil ihr Flug aus einem nicht bestreikten Land komme. Kunden könnten kostenfrei umbuchen oder ihr Geld zurückbekommen.