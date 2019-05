DLRG-Helfer bei der Suche nach dem Kleinflugzeug.

Quelle: Nord-West-Media TV/dpa

Auf dem Weg von Wangerooge nach Hannover ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie viele Menschen sich am Sonntagabend an Bord der Maschine befanden, ist noch unklar.



Vermisst wird laut Polizei ein 44-Jähriger, der das einmotorige Leichtflugzeug in Hannover gemietet hatte und damit auf die Nordsee-Insel geflogen war. Die Besatzung eines Marinehubschraubers fand in der Nordsee die Pilotentasche. Unklar ist der Verbleib eines Mannes, der den Piloten beim Start in Hannover begleitet hatte.