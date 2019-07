Rettungskräfte stehen nahe der Unfallstelle in Dehmke.

Quelle: --/Polizei Hameln/dpa

Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist im niedersächsischen Aerzen abgestürzt. Nach ZDF-Informationen kam die Pilotin des Helikopters dabei ums Leben. Der Hubschrauber war gegen 13.45 Uhr in der Nähe der Aerzener Ortschaft Dehmkerbrock abgestürzt. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.



Erst in der vergangenen Woche waren zwei Eurofighter der Bundeswehr zusammengestoßen und nahe der Ortschaft Nossentiner Hütte in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Dabei kam ein Pilot ums Leben.