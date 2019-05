Oberleitungsmasten an der A5.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die erste Elektrostrecke auf einer deutschen Autobahn steht von heute an für den Güterverkehr zur Verfügung. Auf der stark befahrenen A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt in Hessen können nun Hybrid-Lastzüge im realen Verkehr über Stromabnehmer an Oberleitungen Energie tanken.



In beiden Fahrtrichtungen sind jeweils fünf Kilometer mit Oberleitungen versehen. Im Rahmen des Projektes "Elisa" sollen alle Daten gesammelt werden, die für einen späteren Ausbau des Systems relevant sein könnten.