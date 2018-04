Deutsche Dienstjacke. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Der Reservistenverband der Bundeswehr bildet bald erstmals Ungediente militärisch aus. Am 12. April starte in Berlin ein Pilotprojekt zur Ausbildung von Reservisten, teilte eine Verbandssprecherin mit.



Über 12 Wochenenden sollen zunächst 22 überprüfte Zivilisten trainieren. Am Ende der Grundausbildung steht die Zertifizierung durch die Bundeswehr. Die Ausbildung an der Waffe übernehme die Truppe selbst. Seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 wird händeringend Nachwuchs gesucht.