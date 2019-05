Ein Kind spielt hinter einem Moskitonetz. Symbolbild

Quelle: Epa Morrison/dpa

Erstmals soll ein Malaria-Impfstoff in großem Maßstab eingesetzt werden. Bei einem Pilotversuch der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen in Malawi, Ghana und Kenia bis 2022 jedes Jahr rund 360.000 Kleinkinder gegen die gefährliche Krankheit geimpft werden. Die Impfkampagne beginnt am Dienstag in Malawi.



Die Impfung wirkt gegen den gefährlichsten Malaria-Erreger, der in Afrika verbreitet ist. In der größten klinischen Studie hat der Impfstoff rund 40 Prozent der Erkrankungen verhindert.