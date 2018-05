Lastenräder der Paketdienste vor Containern des Umschlagplatzes. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Paketlieferdienste setzen in Deutschland verstärkt auf umweltfreundlichere und leisere Alternativen bei der Zustellung. In Berlin wollen nun fünf Lieferdienste Sendungen per Fahrrad zustellen. Für das Pilotprojekt nahmen sie einen Umschlagplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg in Betrieb.



Von dort wollen sie Pakete auf den letzten Kilometern mit Lastenrädern zum Empfänger bringen. "Für den Umwelt- und Klimaschutz brauchen wir eine echte Verkehrswende", sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).