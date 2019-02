Papierrezepte könnten künftig überflüssig werden. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Mit einem 18-monatigen Pilotprojekt will die Techniker Krankenkasse (TK) den Nutzen von elektronischen Rezepten prüfen. Geplant ist, dass Ärzte im Hamburger Bezirk Wandsbek in einer Testphase Patienten ihre Rezepte als sogenannten QR-Code auf deren Handy senden.



Diesen Code können Patienten in der Apotheke zum Einscannen vorlegen. Für ein Folgerezept müssten die Patienten nicht einmal mehr in die Arztpraxis, sagte TK-Sprecher Frank Verheyen dem Evangelischen Pressedienst (epd).