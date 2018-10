Ein totes Reh liegt nach einem Unfall am Straßenrand. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Sachsen-Anhalt testet in einem Pilotprojekt akustische Warngeräte, um Verkehrsunfälle mit Rehen und Wildschweinen zu vermeiden. Die sogenannten Wildwarner werden am Straßenrand aufgestellt. Die Geräte senden für mehrere Sekunden einen Piepton, wenn ein Auto ein Lichtsignal durchfährt. Das soll Wildtiere abhalten, vor dem Auto auf die Straße zu laufen.



Nach Angaben des Landesverkehrsministeriums handelt es sich um das erste Projekt in Deutschland, dass solche akustischen Wildwarner einsetzt.