Sichtschutz gegen Gaffer (Archiv).

Quelle: Markus Scholz/dpa

Zum Schutz vor Gaffern an Unfallstellen hat das niedersächsische Verkehrsministerium die A2 und die A7 mit mobilen Sichtschutzzäunen ausgestattet. Sie könnten je nach Bedarf aufgestellt werden. Das sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Zäune verhinderten auch Staus und erleichterten die Arbeit für Retter und Polizei.



In NRW, Baden-Württemberg und Bayern hätten sich die Zäune bewährt. Sollte der Versuch positiv ausfallen, sei ein landesweiter Einsatz geplant, so Althusmann.