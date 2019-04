Lurche wie Frösche, Kröten oder Salamander sind von der Krankheit besonders betroffen.

Eine besonders aggressive Pilzerkrankung hat innerhalb von 50 Jahren die Bestände von mehr als 500 Amphibienarten rund um den Globus dezimiert. Das berichten Forscher in einer umfassenden Untersuchung zur Krankheit Chytridiomykose in der Fachzeitschrift "Science". Zusammengetragen hat die Daten ein Team um Ben Scheele von der Australian National University in Canberra, Australien.