Ernte auf Trüffelplantage. Archivbild

Quelle: Peter Steffen/dpa

Der Trüffelanbau in Deutschland hat nach der Einschätzung von Experten Potenzial. Seit rund zehn Jahren wachse die Zahl der Trüffel-Pflanzungen, sagt Ulrich Stobbe vom Verband für Trüffelanbau und Nutzung in Deutschland.



Mit dem Anbau werde sich auch in Deutschland Geld verdienen lassen, so der Forstwissenschaftler. "Im Moment sind die Leute aber schon noch Pioniere." Die Anbaufläche wird bundesweit auf 50 bis 100 Hektar geschätzt. Mehrere Plantagen hatten dieses Jahr erste erfolgreiche Ernten gemeldet.