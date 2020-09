Der russische Präsident Putin feiert Geburtstag.

Quelle: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin wird heute 67 Jahre alt. Putins Amtszeit endet in fünf Jahren. Seine politische Zukunft über das Jahr 2024 hinaus ließ er bislang offen.



Seinen Geburtstag verbringt Putin in der Natur. Der Kreml veröffentlichte ein Video, das Putin beim Wandern und Pilze sammeln in der sibirischen Taiga zeigt. Er trug khakifarbene Outdoor-Kleidung. Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu fuhren auch in einem Geländewagen durch einen Wald und bestiegen einen Berg.