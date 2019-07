Carlos Cruz-Diez, ein für seine Arbeit mit Farbe gefeierter Pionier der kinetischen Kunst, ist in Paris gestorben. Der Venezolaner wurde 95 Jahren alt. "Deine Liebe, deine Fröhlichkeit, deine Lehren und deine Farben werden für immer in unseren Herzen bleiben", hieß es in einer Mitteilung der Familie.



Cruz-Diez gilt als einer der prominentesten lateinamerikanischen Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Installationen sind in bedeutenden internationalen Kunstmuseen ausgestellt. Laut seiner Internetseite wurden seine Arbeiten jüngst bei Ausstellungen in Paris, London, Saudi-Arabien und Panama gezeigt.