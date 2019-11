Am 3. Dezember wird die Pisa-Studie für Deutschland vorgestellt. Symbolbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Pisa-Studie am kommenden Dienstag hat die deutsche Pisa-Koordinatorin Kristina Reiss auf ein Dauerproblem im deutschen Bildungssystem hingewiesen.



"Bildungserfolg hängt in Deutschland stark vom Elternhaus ab, leider", sagte sie dem "Spiegel". Das sei auch im digitalen Bereich so. Reiss sprach sich für guten digitalen Schulunterricht aus, vor allem mit Blick auf Kinder, denen die Eltern nicht die notwendigen Kompetenzen im Umgang mit der Technik mitgeben.