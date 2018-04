Schüler mit Migrationshintergrund hinken anderen hinterher. Quelle: Axel Heimken/dpa

Geringere Vorbildung und weniger Sprachpraxis: In Deutschland weist fast jeder zweite Jugendliche mit Migrationshintergrund "sehr schwache Leistungen" in der Schule auf. Das zeigt eine Pisa-Sonderauswertung. Mit 43 Prozent liegt dieser Anteil fast zweieinhalb Mal so hoch wie bei Schülern ohne ausländische Wurzeln.



Deutlich höher ist er auch im Vergleich zum Durchschnitt der OECD-Länder. In erster Linie sind Sprachprobleme als Ursache für die enormen Unterschiede auszumachen.