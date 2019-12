Von den wirtschaftlich besser gestellten glaubt gerade mal ein Viertel nicht an einen Hochschulabschluss. Im Gegensatz zu anderen Ländern reicht in Deutschland bei einigen Berufen aber auch eine Ausbildung. "Somit haben in Deutschland möglicherweise auch Schülerinnen und Schüler, die keinen Hochschulabschluss ins Auge fassen, ehrgeizige Berufsziele", so die OECD.