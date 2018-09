"Selbstverständlich hilft Niedersachsen Menschen in Not, gerade in so einem außergewöhnlichen Fall, wie der Odyssee der Lifeline in den vergangenen Tagen", so Pistorius. Deshalb sei sein Bundesland bereit, eine "begrenzte Anzahl" der Passagiere des Schiffes aufzunehmen, damit diese anschließend ihr Asylverfahren in Niedersachsen betreiben könnten.