Österreich hatte gegrollt und sich dazu entschlossen, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die deutsche Pkw-Maut zu klagen. Die Niederlande schlossen sich der Klage an. Lange nichts mehr davon gehört? Stimmt. Denn aus den Klägerländern hört man seitdem wenig bis nichts. Die jetzige Regierung in Österreich hält sich merklich zurück, sieht es möglicherweise als "Erblast" der Vorgängerregierung. Die machte noch mit dem populären Thema Wahlkampf, verlor aber dann die Wahl. Die Klage zurückzunehmen ist aber wohl auch keine Lösung und so wartet man offenbar erst mal ab, wie sich das Verfahren entwickelt.



Die EU-Kommission hatte gegen Deutschland ursprünglich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, es aber eingestellt, nachdem man sich mit Deutschland auf Korrekturen der Maut verständigte, was Österreich wiederum ärgerte. Die modifizierte Maut wurde in Deutschland Gesetz, nachdem sie Bundestag und Bundesrat passierte. Sie soll spätestens 2021 starten. Sollten EuGH-Richter in Luxemburg das Modell für unzulässig halten, müsste das deutsche Gesetz geändert werden.



Aber viele andere Länder erheben doch eine Maut, ist der naheliegende Gedanke. Wieso dann Deutschland nicht auch? Der Knackpunkt liegt in der deutschen Lösung: Die deutschen Autofahrer sollen über einen Nachlass bei der Kfz-Steuer entlastet werden, so dass die Maut faktisch nur für Ausländer Zusatzkosten bedeuten würde und sie so möglicherweise diskriminiert. Diskriminierung von Bürgern innerhalb der EU ist aber verboten. Politisch war die Maut zwar vom Tisch. Ob aber die Europa-Richter das im Ergebnis teilen oder hier vor allem einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot innerhalb der EU sehen, muss sich zeigen. Am Dienstag wird in Luxemburg mündlich verhandelt. Ein Urteil ist wohl im Frühsommer 2019 zu erwarten.



von Joachim Pohl, ZDF-Rechtsexperte