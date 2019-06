Ein Opfer des Anschlags vor dem Gerichtsgebäude in Christchurch.

Quelle: Mark Baker/AP/dpa

Drei Monate nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit 51 Toten auf zwei Moscheen in Neuseeland hat die Verteidigung des mutmaßlichen Täters in allen Punkten auf "nicht schuldig" plädiert. Zu dem Gerichtstermin in Christchurch wurde der Australier Brenton Tarrant per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltet.



Die Staatsanwaltschaft legt dem Rechtsextremisten 51-fachen Mord und 40-fachen Mordversuch sowie Terrorismus zur Last. Tarrant selbst sagte bei dem Termin nichts.